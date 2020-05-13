Командувач Нацгвардії Балан одужав від COVID-19

Командувач Національної гвардії України Микола Балан одужав від коронавірусу і вже приступив до виконання своїх обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба НГУ у Facebook.

«Командувач Національної гвардії України Микола Балан одужав та приступив до виконання своїх обов’язків. Контрольні та повторні тести показали негативні результати», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генерал-лейтенант Балан приступив до виконання своїх обов’язків із середи, 13 травня.

Він зі свого боку подякував медпрацівникам за їхню професійну роботу, а також за щоденний внесок у боротьбу із поширенням COVID-19 та лікування громадян.

У пресслужбі НГУ уточнили, що станом на 13 травня в Нацгвардії 28 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, на лікуванні знаходяться 19 військовослужбовців, одужали 9, на самоізоляції знаходяться 147 військових. Летальних випадків немає.

Як повідомлялося, 17 квітня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що Балан захворів на COVID-19.