Нацслужба здоров'я підписала вже 45% договорів щод пакетів на COVID-19 - Шмигаль

Національна служба здоров'я уклала до 45% договорів з медзакладами на надання медичної допомоги при COVID-19 за чотирма пакетами, які затвердив Кабінет міністрів.

В коштах, виділених на ці пакети, передбачена підвищена на 300% зарплата медикам, що працюють з хворими на COVID-19, в тому числі за квітень. Про це під час години запитань до уряду 13 травня у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Триває підписання договорів комунальних неприбуткових закладів з Нацслужбою здоров'я 45% договорів підписано на сьогодні. Поставлено завдання МОЗ та облдержадміністраціям проконтролювати підписання всіх договорів, По перших підписаних договорах проплати підуть сьогодні у відповідні медичні заклади. Пакет на лікування коронахворих (хворих на COVID-19 - ред.) передбачає в автоматичному режимі нарахування до заробітної плати медикам, які борються з коронакризою", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, одужали 3716 людей, летальних випадків – 439. За добу виявлено 402 нових випадки.