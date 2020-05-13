Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих від коронавірусу

Народні депутати у Верховній Раді хвилиною мовчання вшанували пам'ять людей, які померли від коронавірусу COVID-19.

Хвилину мовчання оголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи з трибуни парламенту під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація з коронавірусом і у світі, і в Україні залишається складною. За останню добу в Україні від коронавірусу померли 14 осіб. Загалом померли 439 людей, із них – 23 медиків. Пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам'ять людей, які загинули від коронавірусу і в Україні, і у світі", - сказав Прем'єр.

Народні депутати і члени уряду, присутні на засіданні, підвелися і вшанували пам'ять померлих від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За добу - 402 нових випадки.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 13 травня на COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.