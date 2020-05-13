З Амстердама та Афін додому повернулися 300 українців

Минулої доби в Україну через пункт пропуску «Бориспіль» повернулося майже 300 осіб з Амстердама та Афін.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Минулої доби аеропорт «Бориспіль» прийняв два авіарейси – з Амстердама та Афін. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили 287 громадян, які прибули цими літаками. В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що усі без винятку пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю.