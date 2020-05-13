З Туреччини до України евакуюють майже 130 осіб
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Укрінформ
Спецрейсом зі Стамбула до Києва вилетіли 109 українських громадян та 18 іноземців, яка мають право проживання в Україні.
Про це повідомило Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook.
Додому евакуюють, зокрема, студентів, легкоатлетів та українців, які проходили лікування у Туреччині.
Як раніше повідомляло агентство, у понеділок в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" понад 300 пасажирів оформили евакуаційні рейси з ОАЕ та Вірменії.