З Туреччини до України евакуюють майже 130 осіб

Спецрейсом зі Стамбула до Києва вилетіли 109 українських громадян та 18 іноземців, яка мають право проживання в Україні.

Про це повідомило Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook.

Додому евакуюють, зокрема, студентів, легкоатлетів та українців, які проходили лікування у Туреччині.

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Як раніше повідомляло агентство, у понеділок в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" понад 300 пасажирів оформили евакуаційні рейси з ОАЕ та Вірменії.