Зеленський привітав медсестер і медбратів з професійним святом

Президент Володимир Зеленський привітав медсестер і медбратів з їхнім професійним святом.

Вітання Зеленський опублікував у Facebook.

"Від щирого серця хочу привітати з професійним святом наших медичних сестер і братів. Завжди, а особливо в часи протидії коронавірусу, ви є надійною опорою для наших лікарів. Ваша праця – невід’ємна запорука здоров’я та життя українців. Дякую за все, що ви робите", - написав Зеленський.

Він також побажав медсестрам і медбратам та їхнім родинам міцного здоров’я, добробуту та якнайшвидшого завершення епідемії.

12 травня - Міжнародний день медичної сестри. Дата 12 травня обрана не випадково - це день народження сестри милосердя Флоренс Найтінгейл (1820-1910) – англійської сестри милосердя, організаторки служби сестер милосердя і системи підготовки кадрів середнього і молодшого медичного персоналу у Великобританії. Вона також була організаторкою і керівницею загону санітарок під час Кримської війни 1853–1856 років