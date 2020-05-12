Зеленський призначив шістьох суддів

Зеленський призначив шістьох суддів

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив шістьох суддів на посади в судах Донецької, Дніпропетровської, Київської та Львівської областей.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, призначив Ольгу Луньову на посаду судді Вугледарського міського суду Донецької області; Михайла Білинського - на посаду судді Юр'ївського районного суду Дніпропетровської області; Ольгу Чайкіну - на посаду судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, а Андрія Гаврищука - на посаду судді Миронівського районного суду Київської області.

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Крім того, призначено суддею Господарського суду Дніпропетровської області Лесю Кармазіну, а суддею Господарського суду Львівської області - Олену Щигельську.

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