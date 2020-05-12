Причини смерті українського подружжя на Балі досі не встановлені – МЗС
Про це у вівторок, 12 травня, повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
«За інформацією слідчого, який здійснює провадження у справі, поліцейське відділення району Кута (м.Денпасар) найближчим часом очікує отримати результати експертизи речових доказів (напої, їжа тощо), зібраних у готельному номері, де проживали українці. Правоохоронними органами Індонезії наразі проводиться попередній токсикологічний аналіз крові померлих на предмет наявності у ньому отруйних речовин», - зазначив дипломат.
Він додав, що у разі неможливості встановлення причин смерті за результатами зазначених аналізів буде проведено аутопсію тіл.
Директор Департаменту також поінформував, що Посольство України в Індонезії разом з місцевими органами влади та родичами опрацьовують питання оформлення документів про смерть та вчинення інших дій щодо репатріації тіл померлих.
«Справа продовжує перебувати на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Індонезії», - запевнив Погорельцев.
Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки – українські громадяни – були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. Місцева поліція підтвердила факт смерті двох громадян України та розпочала слідчі дії. У лікарні, куди були доставлені тіла померлих, провели аналізи на можливу наявність у них коронавірусу.
4 травня у лікарні повідомили, що у померлих на острові Балі громадян України коронавірусу не виявлено.