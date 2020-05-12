Причини смерті українського подружжя на Балі досі не встановлені – МЗС

Правоохоронні органи Індонезії ще очікують на результати експертизи речових доказів з готельного номера, де померло українське подружжя, а також проводять попередній аналіз на наявність у їхній крові отруйних речовин.

Про це у вівторок, 12 травня, повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«За інформацією слідчого, який здійснює провадження у справі, поліцейське відділення району Кута (м.Денпасар) найближчим часом очікує отримати результати експертизи речових доказів (напої, їжа тощо), зібраних у готельному номері, де проживали українці. Правоохоронними органами Індонезії наразі проводиться попередній токсикологічний аналіз крові померлих на предмет наявності у ньому отруйних речовин», - зазначив дипломат.

Він додав, що у разі неможливості встановлення причин смерті за результатами зазначених аналізів буде проведено аутопсію тіл.

Директор Департаменту також поінформував, що Посольство України в Індонезії разом з місцевими органами влади та родичами опрацьовують питання оформлення документів про смерть та вчинення інших дій щодо репатріації тіл померлих.

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«Справа продовжує перебувати на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Індонезії», - запевнив Погорельцев.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки – українські громадяни – були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. Місцева поліція підтвердила факт смерті двох громадян України та розпочала слідчі дії. У лікарні, куди були доставлені тіла померлих, провели аналізи на можливу наявність у них коронавірусу.

4 травня у лікарні повідомили, що у померлих на острові Балі громадян України коронавірусу не виявлено.