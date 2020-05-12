Дробович проведе для школярів онлайн-урок про Другу світову

У вівторок, 12 травня, у Всеукраїнській школі онлайн проведуть урок, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

Про це в Facebook повідомляє Міністерство освіти та науки.

"8 травня усі ми відзначали День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. З цієї нагоди у Всеукраїнській школі онлайн для 8-11 класів заплановано урок про Другу світову війну", - йдеться у повідомленні.

Урок розпочнеться 12 травня об 11:15 на YouTube МОН. Проведе його очільник Українського інституту пам'яті Антон Дробович.