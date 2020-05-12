Серед прикордонників виявили 27 нових випадків COVID-19
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
“Станом на 12 травня у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 27 позитивних ПЛР-тестів. Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужало 4 військовослужбовця, 23 особи продовжують лікування”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під контролем медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб знаходяться на самоізоляції, решта – ізольовані в підрозділах чи обсерваторах.
Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття, за необхідності забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.
Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.
фото: ДПСУ