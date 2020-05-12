Геращенко розповів про лікарні МВС, де копів та нацгвардійців тестують на COVID-19

У системі МВС є достатньо можливостей для тестування всіх поліціянтів та нацгвардійців на COVID-19.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України з посиланням на інформацію заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"У нас є своя система охорони здоров‘я, ми маємо закуплені тести на COVID-19 та спеціальне обладнання. У нас достатньо можливостей, щоб протестувати всіх поліцейських та гвардійців у закладах охорони здоров‘я системи МВС", - цитує Геращенка пресслужба.

За його словами, вчасне запровадження карантину було правильним рішенням, що дозволило втримали ситуацію під контролем і дало час, щоб Україна підготувалася до пандемії.

"Наразі ми повністю забезпечені тестами й усіма засобами індивідуального захисту. Також ми частково забезпечені та зробили все, щоб незабаром бути повністю забезпеченими апаратами ШВЛ. Наші лікарі мають певну підготовку і вже не так бояться лікування хворих на коронавірус. Зараз ми поступово виходимо з карантину", - зазначив заступник міністра.

У пресслужбі нагадали, що 7 травня Верховна Рада ухвалила закон про посилення тестування на COVID-19. Він робить обов'язковим тестування для медиків, поліціянтів та нацгвардійців, які були залучені до лікування хворих на коронавірус.