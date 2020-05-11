Тіло загиблої українки з Regal Princess завтра доправлять на Батьківщину

Тіло українки, яку знайшли мертвою у порту міста Роттердам, 12 травня доправлять в Україну спецрейсом. Наразі готуються необхідні документи.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі повідомив український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

“Посольство України в Нідерландах встановило контакт з родичами загиблої. Готує необхідні, супровідні документи для перевезення тіла в Україну спеціальним евакуаційним рейсом 12 травня”, - зазначив Карпук

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах знайшли мертвою 39-річну громадянку України.

Тіло виявили у порту міста Роттердам. Жінка була членом екіпажу пришвартованого у порту судна Regal Princess. Тіло знайшли у воді за бортом судна.

За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть українки сталася внаслідок самогубства. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Королівстві Нідерланди.