Тіло загиблої українки з Regal Princess завтра доправлять на Батьківщину
Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі повідомив український консул в Нідерландах Юрій Карпук.
“Посольство України в Нідерландах встановило контакт з родичами загиблої. Готує необхідні, супровідні документи для перевезення тіла в Україну спеціальним евакуаційним рейсом 12 травня”, - зазначив Карпук
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах знайшли мертвою 39-річну громадянку України.
Тіло виявили у порту міста Роттердам. Жінка була членом екіпажу пришвартованого у порту судна Regal Princess. Тіло знайшли у воді за бортом судна.
За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть українки сталася внаслідок самогубства. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Королівстві Нідерланди.