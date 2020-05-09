День перемоги над нацизмом: поліція порахувала учасників акцій в Україні

Поліцейські забезпечили охорону громадського порядку під час заходів до 9 травня в Україні.

Про це заявив голова НПУ Ігор Клименко, інформує Управління комунікації Національної поліції України.

Загалом на території України у суботу пройшли 495 заходів, участь у яких взяли майже 9 000 осіб. До органів поліції надійшли 93 повідомлення про можливі порушення.

«Поліцейські загалом забезпечили охорону громадського порядку та дотримання карантинних вимог під час заходів. Робота кожного правоохоронця була спрямована на роз’яснення норм законодавства та необхідність дотримання певних обмежень. Утім, без порушень не обійшлося. Тож загалом за результатами відпрацювань усіх повідомлень поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження і склали 20 адміністративних протоколів», - повідомив Клименко.

За його словами, два кримінальні провадження за ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ розслідуються у Сумській та Луганській областях, ще два кримінальні провадження за ст. 296 (хуліганство) ККУ - у Донецькій області та в Києві.

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Уточнюється, що у Сумській та Луганській областях було встановлено факт використання забороненої символіки.

За даними поліції, у Донецькій області було пошкоджено автомобілі учасників автопробігу, а у Києві було розпочато кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень чоловіку, який мав при собі шарф із символікою однієї з політпартій.

Глава Нацполіції відзначив, що із 20 складених адміністративних протоколів найбільше стосувалося використання під час заходів георгіївської стрічки або ж порушень правил карантину.

Зокрема, по 8 протоколів складено за ст. 173-3 КУпАП (в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та місті Києві) та за ст. 44-3 КУпАП (у містах Києві, Тернополі та Херсонській області).

Також три протоколи складено за ст. 153 КУпАП (в Тернопільській області) та один - за ст. 185 КУпАП (в Одеській області).

Як повідомлялося, сьогодні, 9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.