Венедіктова стверджує, що заявник у справі проти неї фігурує в одному з проваджень ОГ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова стверджує, що заявником у кримінальній справі, відкритій щодо неї НАБУ, є особа, яка фігурує в одному з проваджень Офісу генпрокурора.

Про це йдеться у відеозверненні Венедіктової, оприлюдненому Офісом генпрокурора.

«Розпочати провадження НАБУ зобов’язав суд за заявою громадянина. Заявник у справі – особа, яка фігурує в одному із проваджень Офісу генпрокурора», - заявила Венедіктова.

За словами генпрокурора, вона повідомила НАЗК про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та генпрокурора в цьому провадженні.

Вона підкреслила, що поважає правоохоронні органи, «не має сумнівів у їхній професійності і доброчесності, які вони мають проявляти до всіх громадян України».

«Генеральний прокурор нічим не відрізняється від інших українців. Однак має проявляти найвищий рівень відповідальності. Тому мої дії були і зараз є виключно в межах закону… Я хочу заявити – Офіс генерального прокурора стоятиме на захисті закону, перед яким рівні усі», - наголосила Венедіктова.

Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що НАБУ розпочало кримінальне провадження проти генпрокурора Ірини Венедіктової. Справа стосується недекларування майна. Зокрема, йдеться про годинник вартістю понад $10 тисяч.

Фото: gp.gov.ua