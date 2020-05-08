СБУ запобігла провокаційному маршу із забороненою символікою на 9 травня

Служба безпеки України попередила проведення провокаційного маршу використанням забороненої комуністичної символіки.

Про це йдеться у повідомленні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

"Кіберфахівці спецслужби встановили, що киянин розмістив в онлайн-маркеті оголошення про продаж забороненої комуністичної символіки. Він отримав замовлення від мешканця одного з обласних центрів України, де 9 травня мав відбутися провокативний марш", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали продавця під час підготовки до збуту прапорів та значків комуністичного тоталітарного режиму.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.

Слідство встановлює організаторів та активних учасників так званого «маршу», а також джерела фінансування протиправного заходу. Заборонену продукцію вилучено.