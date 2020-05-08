Українця з Французького легіону поховають на Батьківщині
Про це власного кореспондента Укрінформу повідомили у консульсько-правовому відділі Посольства України у Франції.
Напередодні на площі національного готелю Інвалідів у Парижі пройшла церемонія вшанування за традицією надання військових почестей загиблого у Малі українця. Її очолив начальник головного штабу Сухопутних військ ЗС Франції генерал армії Тьєрі Буркард.
Оскільки у Франції діє надзвичайний санітарний церемонія пройшла з обмеженим доступом. Зокрема, на жалобному заході були присутні батьки і брат Дмитра Мартинюка.
Загиблому у складі Французького іноземного легіону українцю посмертно присвоєне чергове військове звання старший бригадир (старший капрал).
Як повідомляв Укрінформ, українець Дмитро Мартинюк у складі Французького іноземного легіону помер 1 травня від поранень, яких зазнав 23 квітня у Малі внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою.
Дмитро Мартинюк народився 28 серпня 1991 року на Хмельниччині. В Іноземному легіоні розпочав службу у 2015 році.
Співчуття у зв'язку із загибеллю українця висловив президент Франції Емманюель Макрон, міністр збройних сил Флоранс Парлі, командування Сухопутних військ, товариші по службі.