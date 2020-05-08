Київ у воді, карантинні послаблення й пікнік під ОП

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Юлія Овсяннікова

Цього тижня уряд ухвалив рішення продовжити карантин до 22 травня, але з послабленням: з 11 травня частина обмежень буде знята. Так, зокрема, буде дозволено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, користуватися дитячими та спортивними майданчиками на вулиці. Щоправда, ще до набуття чинності цього рішення українці вирішили зробити більш вільними умови свого карантинного життя.

Фото: Олексій Ковальов

Поступово відновлюють роботу агропродовольчі ринки. Обов’язкова умова – дотримання протиепідемічних вимог. Контроль за цим покладено на представників Держпродспоживслужби. За даними Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, станом на 7 травня розпочали свою діяльність 555 агропродовольчих ринків, не готовими до відкриття (або ж закрились самостійно з ініціативи керівництва) виявилися 34 ринки, зокрема 1 – у Запорізькій, по 2 – у Дніпропетровській та Харківській областях та 29 – у м. Києві. На фото: продавець м'ясного павільйону на продовольчому ринку в м. Рубіжне на Луганщині.

Фото: Геннадій Мінченко

Вийдуть з-під заборони наступного тижня й літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування. Вимагаючи цього, столичні ресторатори влаштували пікнік під Офісом Президента України. Там вони продемонстрували, як дотримуватимуться протиепідемічних обмежень: облаштували столики на відстані 1,5 м один від одного, на них поставили антисептики, за столиками могли сидіти лише по дві людини. Офіціанти та відвідувачі були у масках та рукавичках

Фото: Олексій Ковальов

Приватні підприємці цього тижня протестували по всій Україні. Так, у Сєвєродонецьку на Луганщині з дотриманням соціальної дистанції від влади вимагали скасувати заборону на роботу.

Фото: Павло Багмут

Гаслом протестувальників стало "Карантин вбиває". Так, неподалік Кабінету міністрів влаштували всеукраїнську акцію підприємців, щоб привернути увагу влади до ситуації, у якій опинився бізнес через запровадження карантинних заходів.

Фото: Євген Котенко

Крім того, фізичні особи-підприємці провели акцію на Майдані Незалежності з вимогою зняти карантинні обмеження з малого та середнього бізнесу.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Ще однією гострою темою акцій стала підтримка активіста Сергія Стерненка, якому, за інформацією активістів, упродовж тижня можуть вручити підозру у скоєнні умисного вбивства. Зі спільною вимогою "Руки геть від Сергія Стерненка", "Маю право на захист" вийшли активісти в дев’яти містах України. Громадський діяч, екслідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко 2018 року смертельно поранив одного з учасників нападу на нього. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, Стерненку буде оголошено підозру в будь-якому разі – з кваліфікацією або за вбивство, або за вбивство під час самозахисту.

Фото: Геннадій Мінченко

На акцію протесту під Міністерство охорони здоров’я України вийшли голови найбільших пацієнтських організацій, які об’єднують хворих на рідкісні захворювання українців з регіонів. Вони разом із картонними манекенами пікетували МОЗ через порушення прав орфанних пацієнтів зі сторони чиновників та ухвалені рішення, які не дають пацієнтам отримувати життєво необхідне лікування.

Фото: Юлій Зозуля

Одесити вшанували на перехресті Дерибасівської та Преображенської пам'ять євромайданівців Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, яких застрелили тут 2 травня 2014 року проросійські бойовики.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

У п'ятницю, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

Фото: Олена Худякова

Україну цього тижня накрили грозові хмари.

Фото: Юлія Овсяннікова

Потужні зливи, грози, шквальних вітер заскочували охочих прогулятися на карантині зненацька. У Києві за одну з ночей випала майже середня місячна норма опадів для травня.

Фото: Юлія Овсяннікова

У столиці подекуди автомобілям доводилося перетворюватися на човни й долати підтоплені вулиці.

Фото: Юлія Овсяннікова

А перехожим – підшуковувати сухі місця на різноманітних підвищеннях, як-от лава на підтопленій зупинці громадського транспорту.

Фото: Юлія Овсяннікова

Соцмережі рясніли фотовраженнями від чималого граду, який подекуди збирався в цілі кучугури.

Фото: Маркіян Лисейко

Карантинні святкування: без глядачів у Львові відзначили День міста – площею Ринок на конях проїхали символічні Король і Королева й подякували медикам за їхню роботу. Традиційне ж відзначення 764-ї річниці заснування міста через пандемію COVID-19 перенесли на невизначений термін.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Сергій Гудак

Посиденьки без дистанції в Ужгороді.

Фото: Сергій Гудак

Медичний працівник у лабораторії Закарпатського обласного Центру громадського здоров'я, де проводять дослідження на COVID-19 ПЛР-методом.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Військовослужбовці 92-ї ОМБр під час урочистостей з нагоди відзначення Дня піхоти на Харківщині.

Фото: Сергій Гудак

Роми в Ужгороді.

Фото: Олексій Ковальов

Продавець м'ясного павільйону на продовольчому ринку в м. Рубіжне на Луганщині.

Фото: Юлія Овсяннікова

Чоловік з лопатою їде на велосипеді під час зливи. Київ.

Фото: Дмитро Смольєнко

Мешканка гуртожитку, де зафіксовано спалах коронавірусу, в Запоріжжі.

Фото: Євген Котенко

Літня пара йде вулицею Києва.

Фото: Юлія Овсяннікова

Чоловік спускається в підземний перехід у Києві.

Фото: Євген Котенко

Монумент "Батьківщина-мати" в тумані.

Фото: Юлія Овсяннікова

Пейзажі спальних районів. Київ.

Фото: Юлія Овсяннікова

Прогулянка з собакою здорової людини. Київ.

Фото: Сергій Гудак

Пам`ятник художнику Гнату Рошковичу у масці в Ужгороді.

Фото: Дмитро Смольєнко

Чайки над каналом, що з’єднує Азовське море і Молочний лиман, на Запоріжжі.

Фото: Юлій Зозуля

Туман на набережній Одеси.

Фото: Дмитро Смольєнко

Пляжні парасолі в смт Кирилівка на Запоріжжі.

Фото: Олена Худякова

"Горіхи є?": білка у парку "Біличанський ліс" у Києві.

Фото: Сергій Гудак

Урбаністичний крижень. Ужгород.

Фото: Дмитро Смольєнко

Льох в садибі графа Канкрина на Запоріжжі.

Фото: Олена Худякова

Дощові пейзажні подарунки. Київ.

Фото: Дмитро Смольєнко

Храм Богоявлення Господнього в селі Веселянка на Запоріжжі.

Фото: Юлій Зозуля

Морський пейзаж Одеси.