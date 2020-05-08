Київ у воді, карантинні послаблення й пікнік під ОП
Цього тижня уряд ухвалив рішення продовжити карантин до 22 травня, але з послабленням: з 11 травня частина обмежень буде знята. Так, зокрема, буде дозволено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, користуватися дитячими та спортивними майданчиками на вулиці. Щоправда, ще до набуття чинності цього рішення українці вирішили зробити більш вільними умови свого карантинного життя.
Поступово відновлюють роботу агропродовольчі ринки. Обов’язкова умова – дотримання протиепідемічних вимог. Контроль за цим покладено на представників Держпродспоживслужби. За даними Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, станом на 7 травня розпочали свою діяльність 555 агропродовольчих ринків, не готовими до відкриття (або ж закрились самостійно з ініціативи керівництва) виявилися 34 ринки, зокрема 1 – у Запорізькій, по 2 – у Дніпропетровській та Харківській областях та 29 – у м. Києві. На фото: продавець м'ясного павільйону на продовольчому ринку в м. Рубіжне на Луганщині.
Вийдуть з-під заборони наступного тижня й літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування. Вимагаючи цього, столичні ресторатори влаштували пікнік під Офісом Президента України. Там вони продемонстрували, як дотримуватимуться протиепідемічних обмежень: облаштували столики на відстані 1,5 м один від одного, на них поставили антисептики, за столиками могли сидіти лише по дві людини. Офіціанти та відвідувачі були у масках та рукавичках
Приватні підприємці цього тижня протестували по всій Україні. Так, у Сєвєродонецьку на Луганщині з дотриманням соціальної дистанції від влади вимагали скасувати заборону на роботу.
Гаслом протестувальників стало "Карантин вбиває". Так, неподалік Кабінету міністрів влаштували всеукраїнську акцію підприємців, щоб привернути увагу влади до ситуації, у якій опинився бізнес через запровадження карантинних заходів.
Крім того, фізичні особи-підприємці провели акцію на Майдані Незалежності з вимогою зняти карантинні обмеження з малого та середнього бізнесу.
Ще однією гострою темою акцій стала підтримка активіста Сергія Стерненка, якому, за інформацією активістів, упродовж тижня можуть вручити підозру у скоєнні умисного вбивства. Зі спільною вимогою "Руки геть від Сергія Стерненка", "Маю право на захист" вийшли активісти в дев’яти містах України. Громадський діяч, екслідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко 2018 року смертельно поранив одного з учасників нападу на нього. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, Стерненку буде оголошено підозру в будь-якому разі – з кваліфікацією або за вбивство, або за вбивство під час самозахисту.
На акцію протесту під Міністерство охорони здоров’я України вийшли голови найбільших пацієнтських організацій, які об’єднують хворих на рідкісні захворювання українців з регіонів. Вони разом із картонними манекенами пікетували МОЗ через порушення прав орфанних пацієнтів зі сторони чиновників та ухвалені рішення, які не дають пацієнтам отримувати життєво необхідне лікування.
Одесити вшанували на перехресті Дерибасівської та Преображенської пам'ять євромайданівців Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, яких застрелили тут 2 травня 2014 року проросійські бойовики.
У п'ятницю, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.
Україну цього тижня накрили грозові хмари.
Потужні зливи, грози, шквальних вітер заскочували охочих прогулятися на карантині зненацька. У Києві за одну з ночей випала майже середня місячна норма опадів для травня.
У столиці подекуди автомобілям доводилося перетворюватися на човни й долати підтоплені вулиці.
А перехожим – підшуковувати сухі місця на різноманітних підвищеннях, як-от лава на підтопленій зупинці громадського транспорту.
Соцмережі рясніли фотовраженнями від чималого граду, який подекуди збирався в цілі кучугури.
Карантинні святкування: без глядачів у Львові відзначили День міста – площею Ринок на конях проїхали символічні Король і Королева й подякували медикам за їхню роботу. Традиційне ж відзначення 764-ї річниці заснування міста через пандемію COVID-19 перенесли на невизначений термін.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Посиденьки без дистанції в Ужгороді.
Медичний працівник у лабораторії Закарпатського обласного Центру громадського здоров'я, де проводять дослідження на COVID-19 ПЛР-методом.
Військовослужбовці 92-ї ОМБр під час урочистостей з нагоди відзначення Дня піхоти на Харківщині.
Роми в Ужгороді.
Продавець м'ясного павільйону на продовольчому ринку в м. Рубіжне на Луганщині.
Чоловік з лопатою їде на велосипеді під час зливи. Київ.
Мешканка гуртожитку, де зафіксовано спалах коронавірусу, в Запоріжжі.
Літня пара йде вулицею Києва.
Чоловік спускається в підземний перехід у Києві.
Монумент "Батьківщина-мати" в тумані.
Пейзажі спальних районів. Київ.
Прогулянка з собакою здорової людини. Київ.
Пам`ятник художнику Гнату Рошковичу у масці в Ужгороді.
Чайки над каналом, що з’єднує Азовське море і Молочний лиман, на Запоріжжі.
Туман на набережній Одеси.
Пляжні парасолі в смт Кирилівка на Запоріжжі.
"Горіхи є?": білка у парку "Біличанський ліс" у Києві.
Урбаністичний крижень. Ужгород.
Льох в садибі графа Канкрина на Запоріжжі.
Дощові пейзажні подарунки. Київ.
Храм Богоявлення Господнього в селі Веселянка на Запоріжжі.
Морський пейзаж Одеси.