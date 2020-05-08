В Україні стартує конкурс для вчителів-інноваторів Teacher Innovation cup з призовим фондом 150 000 гривень.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на Telegram-каналі.

"Стартує конкурс для вчителів-інноваторів Teacher Innovation cup. Призовий фонд — 150.000 грн", — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що подати кейси може будь-який вчитель, який застосовує інноваційні освітні практики, створює інноваційні підходи до проведення занять, використовує сучасні технології, змінює систему освіти у своїй школі.

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Переможці отримають грошові подарунки та сертифікати на навчання, а також подарунки від партнерів.

Конкурс заснований Комп’ютерною Академією ШАГ та проходить за підтримки Мінцифри.

Для участі в ньому необхідно до 16 червня 2020 року пройти реєстрацію на сайті конкурсу.