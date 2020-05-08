СБУ затримала дезертира, який продавав запчастини до військової радіостанції

Начальник радіостанції однієї з військових частин, дислокованих у Хмельницькій області, підозрюється у розкраданні майна оборонного призначення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За даними слідства, начальник нелегально демонтував комплектуючі елементи радіолокаційного обладнання і радіоприймальних вузлів для продажу. Викрадене майно він зберігав за місцем проживання в обласному центрі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що клієнтів фігурант підшукував серед торгівців дорогоцінними металами, зокрема на місцевих радіоринках. А щоб уникнути відповідальності, наприкінці квітня військовий самовільно залишив місце служби і деякий час переховувався у знайомих на території регіону, а також у Львівській області.

Правоохоронці затримали дезертира у Хмельницькому.

Зловмиснику повідомлено про підозру у розкраданні військового майна і дезертирстві, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

На викрадені складові елементи радіостанції накладено арешт.

Фото: ssu.gov.ua