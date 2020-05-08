Пам’ятаймо, як легко втратити мир і як важко його повернути - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав співвітчизників схилитися в пошані до тих, хто віддав життя за мир для наступних поколінь.

Про це він написав у своєму Telegram.

"У цей день — Пам’яті та примирення — Україна разом з усім світом вшановує пам’ять загиблих під час Другої світової війни. Я закликаю всіх схилити голову в пошані до тих, хто віддав свої життя за те, щоб ми з вами могли жити мирно та щасливо. Будьмо гідними їхньої пам’яті, завжди пам’ятаймо про них. І пам’ятаймо також про те, як легко втратити мир і як важко його повернути", - йдеться у дописі.

Глава уряду підкреслив: "Таке не має повторитися. Ніколи знову".

8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

Фото: КМУ