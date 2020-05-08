НАБУ завершило розслідування щодо незаконної компенсації за житло ексдепутату

У справі про незаконну компенсацію за житло депутату Верховної Ради VIII скликання досудове розслідування завершено.

Про це інформує НАБУ.

"Розслідування фактів безпідставного отримання з державного бюджету 543,9 тис. грн компенсації за оренду житла народним депутатом України VIII скликання завершено. 6 травня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - йдеться у повідомленні.

Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК "Зловживання владою або службовим становищем".

За даними слідства, він отримав неправомірну вигоду у вигляді права користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, з грудня 2014-го до грудня 2017 року витрачено 543,9 тис. грн. Навесні 2020 року ексдепутату повідомили про підозру.

Як уточнюють у НАБУ, досудове розслідування вказаних фактів детективи вели з жовтня 2018 року.