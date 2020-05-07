Онкодиспансери завдяки медреформі можуть отримати на 70% більше коштів - депутат

Онкологічні диспансери завдяки медичній реформі можуть отримати на 70% більше коштів, а 60% лікарень підвищили фінансування.

Про це заявила член Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина (фракція «Голос») у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1», передає кореспондент Укрінформу.

«Я знаю, що таке наша медицина – її просто немає. І її треба реформувати заради пацієнтів. Ви зараз хочете, зупинивши медичну реформу, вкрасти надію в усіх нас на реально безоплатні послуги. Ви взагалі знаєте, що онкодиспансери завдяки медичній реформі можуть отримати на 70% більше коштів, і що 60% лікарень підвищили фінансування?», – заявила Стефанишина, звертаючись до міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський закликав очільника МОЗ, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря оперативно запропонувати шляхи поліпшення медреформи та вирішити проблеми, що виникли в результаті запровадження її другого етапу.