Онкодиспансери завдяки медреформі можуть отримати на 70% більше коштів - депутат

Онкодиспансери завдяки медреформі можуть отримати на 70% більше коштів - депутат

Укрінформ
Онкологічні диспансери завдяки медичній реформі можуть отримати на 70% більше коштів, а 60% лікарень підвищили фінансування.

Про це заявила член Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина (фракція «Голос») у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1», передає кореспондент Укрінформу.

«Я знаю, що таке наша медицина – її просто немає. І її треба реформувати заради пацієнтів. Ви зараз хочете, зупинивши медичну реформу, вкрасти надію в усіх нас на реально безоплатні послуги. Ви взагалі знаєте, що онкодиспансери завдяки медичній реформі можуть отримати на 70% більше коштів, і що 60% лікарень підвищили фінансування?», – заявила Стефанишина, звертаючись до міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

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Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський закликав очільника МОЗ, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря оперативно запропонувати шляхи поліпшення медреформи та вирішити проблеми, що виникли в результаті запровадження її другого етапу.

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