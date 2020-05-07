Українці проведуть у Берліні церемонію з нагоди 75-річчя визволення Європи від фашизму

Посольство України в ФРН планує проведення 8 травня біля меморіалу в берлінському парку Тіргартен церемонії вшанування загиблих у Другій світовій війні, на яку запросило німецьких та зарубіжних друзів.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу посол Андрій Мельник.

«Попри запроваджені через коронавірусну пандемію обмеження вітчизняна дипмісія у Берліні і цього року проведе 8 травня церемонію вшанування жертв Другої світової війни з нагоди 75-річчя визволення Європи від коричневої чуми», - сказав дипломат.

Він додав, що «саме ця ювілейна урочистість стане невеличким проривом», але розкривати «інтригу» не став, запропонував почекати.

Мельник нагадав, що посольство започаткувало у Берліні абсолютно новий формат вшанування українських жертв Другої світової війни в 2015 році. Вже шостий рік поспіль на урочистий захід до Монумента радянському солдату в Парку Тіргартен запрошується політичне керівництво Німеччини, члени уряду, депутати Бундестагу, керманичі Берліна та землі Бранденбург, а також інших земель, представники дипломатичного корпусу, громадськості, німецькі та вітчизняні ЗМІ, громада і, звичайно, ж ветерани.

До цього монопольне право на організацію відповідних церемоній самовільно присвоювала собі Росія. РФ й досі проводить свої церемонії, але 9 травня та у меморіалу в Трептовпарку.

Посол зізнається, що 5 років тому міг лише мріяти, що за такий короткий проміжок часу «українська» церемонія 8 травня отримає наскільки широке визнання і підтримку у берлінського політикуму, іноземних дипломатів, а головне – серед усього німецького суспільства. Про це свідчить рівень почесних гостей церемонії, що зростає щороку.

«Нам по суті з нуля вдалося створити нову традицію вшанування жертв нацизму, в основі якої лежить вшанування усіх без винятку жертв нацизму, насамперед, 8 мільйонів українців, які загинули під час гітлерівської війни на знищення», - каже очільник дипустанови.

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Цього року кількість гостей, які будуть одночасно знаходитися у пам’ятнику, буде обмеженою, поінформували в посольстві. За правилами, на майданчику разом можуть перебувати не більше 50 осіб, вони триматимуть між собою безпечну відстань.