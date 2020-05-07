Антикорупційний суд оголосив вирок ексдиректору Львівського бронетанкового

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і ексдиректором Львівського бронетанкового заводу у справі про недостовірне декларування.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У ході досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець умисно не відобразив у щорічних деклараціях право користування квартирою у місті Відень (Австрія) вартістю 381 тис. євро, що належить його дружині. Також він «забув» вказати у деклараціях відомості про власну компанію, зареєстровану на території Белізу зі статутним капіталом 50 тис. доларів США. Вироком Антикорупційного суду затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором САП та обвинуваченим", - йдеться у повідомленні.

Колишнього директора визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. За узгодженням сторін йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов'язаною з управлінням державними підприємствами на строк 3 роки.

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Як повідомлялося, НАБУ у вересні 2019 року оголосило колишньому директору ДП «Львівський бронетанковий завод» Роману Тимківу підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації (ст. 366-1 КК України).