В Україні оголосили підозру "міністру палива ЛНР"

Українські правоохоронці оголосили підозру «міністру палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР».

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області посадовцю незаконно утвореної окупаційної адміністрації РФ в Луганській області – «ради міністрів ЛНР» - повідомили про підозру у вчиненні дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з квітня 2016 року та до сьогоднішнього дня житель Луганщини обіймає посаду «міністра палива, енергетики та вугільної промисловості» окупаційної адміністрації, що контролюється РФ.

«До його обов’язків належить вироблення державної політики та здійснення нормативно-правового врегулювання від імені самопроголошеної «ЛНР», контроль за діяльністю установ, організацій та підприємств у сфері паливно-енергетичного комплексу», - поінформували в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що у своїй діяльності підозрюваний відкрито вчиняє дії на підтримку режиму окупації частини Луганщини та функціонування адміністрації РФ, розповсюдження та застосування юридично нікчемних законодавчих та нормативно-правових актів «ЛНР», направлених на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Наразі чоловіка оголошено у розшук, підкреслили у відомстві.

Як повідомлялося, із квітня 2016 року "міністром палива, енергетики та вугільної промисловості" у так званій "ЛНР" є Павло Мальгін.

Прокуратура Луганської області у червні 2017 року розпочала спеціальне досудове розслідування стосовно «міністра» Мальгіна.