МОЗ поновило переговори з Інститутом молекулярної біології про виготовлення ПЛР-тестів

Міністерство охорони здоров’я України поновило переговори з Інститутом молекулярної біології та генетики щодо виготовлення ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє ІМБГ у Facebook.

"Міністерство охорони здоров’я України поновило переговори з Інститутом молекулярної біології та генетики щодо виготовлення ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби. Задля того, аби спростити роботу лабораторій ЦГЗ з нашими ПЛР-системами, Інститут модернізував свої тести, розроблені ще в лютому 2020 р. на замовлення РНБО України. Модернізація торкнулася включення до набору системи виділення вірусної РНК та синтезу кДНК", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час у лабораторіях Інституту фахівці можуть виготовляти від 10 до 20 тисяч ПЛР-тестів на тиждень.

У ІМБГ нагадали, що Інститут розробив ПЛР-тести на замовлення РНБО України у лютому 2020 р. Першого хворого на коронавірус в Україні - у Чернівцях - на початку березня виявили завдяки тестам виробництва Інституту молекулярної біології та генетики.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 7 травня підтверджено 13691 випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.