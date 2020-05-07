У в'язницях виявили розкрадання держмайна на понад 170 мільйонів

Офіс генерального прокурора виявив факти розтрати та викрадення державної власності і нераціонального використання держмайна пенітенціарних установ на понад 170 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Офіс генерального прокурора направив до Міністерства юстиції України документ прокурорського реагування, в якому вимагає усунути численні порушення законодавства щодо використання державного майна пенітенціарними установами та притягнути до відповідальності причетних посадових осіб», - йдеться у повідомленні.

За результатами прокурорських перевірок, що були проведені у І кварталі 2020 року, були виявлені масові системні порушення порядку державної реєстрації речових прав на майно та його використання, факти розтрати та викрадення державної власності, нераціонального використання державних коштів установ Державної кримінально-виконавчої служби України. Таким чином сума завданих державі збитків становить 170 млн гривень.

Водночас вже є факти притягнення керівників пенітенціарних установ до кримінальної відповідальності, заявили у відомстві.

Так, за процесуального керівництва прокуратури Запорізької області слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру керівнику однієї з установ виконання покарань області у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

За даними слідства, посадовець розтратив бюджетні кошти, виділені на капітальний ремонт їдальні установи. Він уклав низку договорів із підрядними підприємствами на реконструкцію будівлі, що мала бути завершена ще у 2019 році, однак роботи так і не були виконані. Водночас керівник установи підписав акти виконаних робіт і платіжні документи про переведення бюджетних коштів підрядникам. Такими діями державі завдано шкоду на суму понад 800 тис. гривень.

Триває досудове розслідування.

Максимальна санкція за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскацію майна.