Єрмак запевняє, що українське кіно матиме підтримку

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що всі розмови щодо скорочення підтримки українського кінематографа є безпідставними.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками української кіноіндустрії, повідомляє пресслужба ОП.

«Ми побачили, що почали відбуватися позитивні зміни – українське кіно почало отримувати міжнародні премії, заробляти гроші, показувати бокс-офіси (касові збори – ред.). Все це буде підтримуватися», – сказав Єрмак.

Він нагадав, зокрема, що з метою підтримки галузі продовжено терміни подачі звітності для виробників кінопродукції.

Крім того, керівник ОП висловив переконання, що сьогодні важливо підтримати тих працівників галузі, які не є штатними співробітниками кінокомпаній.

«Багато професій сьогодні фактично зупинилися. Ми повинні потурбуватися про тих людей, які не є штатними працівниками у продакшенах, телевізійних або кінокомпаніях. Дуже велика подяка тим людям, які керують великими продакшенами і, маючи сьогодні важку ситуацію, продовжують виплачувати заробітну плату, утримувати цих людей», - зауважив він.

Водночас Єрмак звернув увагу на питання дистрибуції українського кінематографу за кордоном.

«Хочеться почати діалог, хочеться, щоб ви відчували, що навіть сьогодні, маючи в країні війну, епідемію, ми не забуваємо про культуру, не забуваємо про кіно», – наголосив керівник ОП.

У свою чергу голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко поінформував, що в парламенті зареєстровано законопроєкт, спрямований на підтримку креативної індустрії в умовах епідемії COVID-19.

Крім того, за його словами, розроблено поправки до Податкового кодексу, які передбачають запровадження спеціальної ставки ПДВ для операцій у сфері культури в розмірі 7%.

«Це європейська практика, коли культурні послуги мають спеціальне податкове адміністрування», – зауважив Ткаченко.

Крім того, від додав, що представники комітету обговорювали з Кабінетом міністрів можливість додаткового використання коштів стабілізаційного фонду на галузі культури, серед яких – кінематограф.

Водночас продюсер Пилип Іллєнко закликав правоохоронні органи посилити ефективність у боротьбі з онлайн-піратством.

А продюсер Володимир Яценко зазначив, що важливо систематизувати напрацювання кіноіндустрії за системою КРІ, це дасть змогу визначити критерії оцінки контенту, який виробляє український кінематограф. За його словами, доцільно провести аудит проектів, які одержали фінансову підтримку Держкіно цього року.

Керівник ОП закликав представників галузі подавати свої пропозиції як до Офісу Президента, так і до профільного парламентського комітету.

Єрмак також запропонував створити інститут радників при Держкіно, якими можуть стати, зокрема, іноземні фахівці у сфері кінематографу.