Він герой неоголошеної війни…
Укрінформ
Каже – я просто весь час захищав Батьківщину.
Юрій - останні шість років на війні.
Пройшов все – бої, оточення, перемоги, поразки.
Поблизу Павлополя отримав мінно-вибухове поранення.
Один з 3-х тисяч, який пройшов через реанімацію Мечникова.
Йому пощастило. Притомний, рішучій, готовий до всього.
Операції переніс мужньо.
Жодного разу не показав, що боляче.
У нього поранення стегна з крововтратою, великий відламок в правому оці.
Вдома жінка і троє діток.
Вони не приїдуть, нема за що – посміхається воїн.
Його ПЕРЕМОГА - це вийти з лікарні та повернутись додому виховувати дітей, молодшому тільки виповнилось 4 роки.
Сергій Риженко, Fb* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства