Він герой неоголошеної війни…

Каже – я просто весь час захищав Батьківщину.

Юрій - останні шість років на війні.

Пройшов все – бої, оточення, перемоги, поразки.

Поблизу Павлополя отримав мінно-вибухове поранення.

Один з 3-х тисяч, який пройшов через реанімацію Мечникова.

Йому пощастило. Притомний, рішучій, готовий до всього.

Операції переніс мужньо.

Жодного разу не показав, що боляче.

У нього поранення стегна з крововтратою, великий відламок в правому оці.

Вдома жінка і троє діток.

Вони не приїдуть, нема за що – посміхається воїн.

Його ПЕРЕМОГА - це вийти з лікарні та повернутись додому виховувати дітей, молодшому тільки виповнилось 4 роки.

Сергій Риженко, Fb