В Україну евакуаційними рейсами доправили ще 470 громадян

За минулу добу у пункті пропуску "Бориспіль" оформили на приліт понад 470 пасажирів, які прибули трьома евакуаційними рейсами.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

"Літаками з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) та Гоа (Індія) в Україну прибули переважно наші співвітчизники. Крім звичних контрольних процедур прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» здійснили температурний скринінг пасажирів та опитування щодо стану здоров’я. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ", - йдеться у повідомленні.

Усі крім однієї особи, які прилетіли вказаними рейсами, обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку «Дій вдома». Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами. Один пасажир рейсу з Гоа вирішив відправитися на карантин у визначений обсерватор.

У ДПСУ зауважили, що загалом пасажиропотік на державному кордоні залишається доволі низький. Минулої доби співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд менше 13 тисяч осіб.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Водночас від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна лише автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.