В Україну евакуаційними рейсами доправили ще 470 громадян
Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
"Літаками з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) та Гоа (Індія) в Україну прибули переважно наші співвітчизники. Крім звичних контрольних процедур прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» здійснили температурний скринінг пасажирів та опитування щодо стану здоров’я. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ", - йдеться у повідомленні.
Усі крім однієї особи, які прилетіли вказаними рейсами, обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку «Дій вдома». Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами. Один пасажир рейсу з Гоа вирішив відправитися на карантин у визначений обсерватор.
У ДПСУ зауважили, що загалом пасажиропотік на державному кордоні залишається доволі низький. Минулої доби співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд менше 13 тисяч осіб.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.
Водночас від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна лише автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.