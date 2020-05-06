У генпрокурора долучать звіт ТСК до розслідування вибухів боєприпасів у Балаклії

Офіс Генерального прокурора долучить звіт Тимчасової слідчої комісії ВР до матеріалів розслідування вибухів боєприпасів у м. Балаклія.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Звіт Тимчасової слідчої комісії Офіс Генерального прокурора долучить до матеріалів кримінального провадження (розслідування вибухів боєприпасів у м. Балаклія - ред.) і ретельно вивчить. Органи правопорядку усвідомлюють усю повноту відповідальності за ефективне забезпечення об’єктивного розслідування та встановлення винних у вибухах на всіх стратегічних об’єктах", - цитує пресслужба очільницю відомства Ірину Венедіктову.

Як зазначається, 6 травня в Офісі Генерального прокурора відбулася робоча зустріч з питань розслідування вибухів на складах боєприпасів на стратегічних об’єктах Міноборони України у період з 2014 по 2018 роки із представниками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, правоохоронних органів, судово-експертних установ.

Наразі слідчі Служби безпеки України, які здійснюють досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, документи з висновками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія (Харківська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки витребували у встановленому законом порядку.

"Після їх вивчення буде вирішено питання про призначення комплексної комісійної судової експертизи із залученням відповідних фахівців з метою забезпечення об’єктивності, прозорості та достовірності розслідування", - зауважили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 31 жовтня 2019 року на пів року створила ТСК щодо розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому та Кривому Розі. Головою цієї комісії обрали лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамію, а його заступником – керівника фракції «Голос» Сергія Рахманіна. Загалом до складу ТСК увійшли 15 народних депутатів, що є представниками всіх фракцій і груп парламенту.

26 квітня 2020 року Арахамія повідомив, що ТСК підготувала свій перший звіт, у якому, зокрема, ставить під сумнів застосування безпілотників для підриву арсеналу у Балаклії.

За його словами, експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, заздалегідь закладених в землю. В результаті вибуху утворилась воронка, яка має величезні розміри. Водночас після гасіння пожежі на території арсеналу виявлено до 10 аналогічних воронок, що свідчить про тотожний характер їх мінування.

Крім того, матеріали слідства підтверджують, що в момент вибуху "в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху щодо безпілотника не витримують будь-якої перевірки та суперечать здоровому глузду".

Своєю чергою, ексзаступник генпрокурора України Віктор Чумак відкинув версію, яку озвучив Арахамія. Він повідомив, що перевірив звіти слідчих СБУ та прокурорів, експертів, які вели справу від початку, та наголосив, що версія «закладок у ґрунт» була повністю відкинута.

Він також висловив здивування спробою депутатів заплутати і так непросте слідство щодо вибухів на складах.