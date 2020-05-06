Затвердили товари, які можуть добровільно передаватися органам охорони здоров’я у карантин

Кабінет міністрів України підтримав постанову про перелік товарів, на які не поширюється заборона, передбачена статтею 54 Закону України «Про запобігання корупції», яка дозволить низці органів виконавчої влади безоплатно отримувати необхідні товари медичного та протиепідемічного призначення протягом дії карантину.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

«На сьогодні поширення COVID-19 спричинило зростання попиту, у першу чергу, на соціально значущі товари та товари протиепідемічного призначення. Тому Законом України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» було внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про запобігання корупції», якими визначено, що заборона, передбачена статтею 54 цього Закону, на період карантину не поширюватиметься на кошти та товари, перелік яких ми визначили у цій постанові, які будуть добровільно передаватися відповідним органам влади та їхнім структурним підрозділам», - пояснив Малюська.

Він повідомив, що до зазначеного Переліку увійшли лікарські засоби для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, дезінфекційні засоби і антисептики, медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, засоби індивідуального захисту, медичні вироби для скринінгу хворих, розхідні матеріали для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лабораторних досліджень, медичні вироби (розхідні матеріали) для патологоанатомічних відділень, транспортні засоби для закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та санітарної авіації (авіаційної медицини).

Зазначається, що ці товари добровільно можуть бути передані центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, та структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

У Мін’юсті нагадують, що раніше стаття 54 Закону України «Про запобігання корупції» повністю забороняла одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Карантин було продовжено до 11 травня, а потім до 22 травня, але з 11 травня відбудеться пом’якшення обежувальних заходів.

Станом на ранок 6 травня у світі зафіксовано 3 727 802 випадки коронавірусу, зокрема 258 339 летальних випадків, 1 242 388 людей одужали.