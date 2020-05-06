Уряд встановив розмір компенсації путівок на оздоровлення чорнобильців

Кабінет міністрів встановив розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам у 2020 році для оздоровлення постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це поінформувала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні на засіданні уряду було прийнято важливе рішення щодо встановлення у 2020 році розмірів грошової допомоги для компенсації вартості путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку людей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», - сказала Лазебна.

Вона зауважила, що компенсація вартості путівок буде здійснюватися шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам.

Лазебна наголосила, що таким рішенням буде охоплено близько 24 тисячі людей.

Згідно з проєктом постанови, йдеться про забезпечення санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, у супроводі одного із батьків або особи, що їх змінює.