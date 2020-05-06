Уряд затвердив перелік ліків, які закуповує держава

Уряд затвердив перелік ліків, які закуповує держава

Укрінформ
Кабінет міністрів затвердив перелік ліків, які мають закуповуватися за державний кошт.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду 6 травня, відповідаючи на запитання народного депутата Ольги Стефанішиної, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Постанова прийнята на засіданні, вона була в переліку, який ішов по пункту 21 параграфа, які йшли без зауважень", - зазначив Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, Степанов раніше заявив, що централізована закупівля лікарських засобів за державний кошт у 2020 році буде відбуватися як через міжнародні організації, так і через ДП “Медичні закупівлі”.

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