Уряд затвердив перелік ліків, які закуповує держава

Кабінет міністрів затвердив перелік ліків, які мають закуповуватися за державний кошт.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду 6 травня, відповідаючи на запитання народного депутата Ольги Стефанішиної, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Постанова прийнята на засіданні, вона була в переліку, який ішов по пункту 21 параграфа, які йшли без зауважень", - зазначив Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, Степанов раніше заявив, що централізована закупівля лікарських засобів за державний кошт у 2020 році буде відбуватися як через міжнародні організації, так і через ДП “Медичні закупівлі”.