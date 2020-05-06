Уряд затвердив перелік ліків, які закуповує держава
Укрінформ
Кабінет міністрів затвердив перелік ліків, які мають закуповуватися за державний кошт.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду 6 травня, відповідаючи на запитання народного депутата Ольги Стефанішиної, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Постанова прийнята на засіданні, вона була в переліку, який ішов по пункту 21 параграфа, які йшли без зауважень", - зазначив Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, Степанов раніше заявив, що централізована закупівля лікарських засобів за державний кошт у 2020 році буде відбуватися як через міжнародні організації, так і через ДП “Медичні закупівлі”.