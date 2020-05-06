Зеленський вимагає покарати винних у затримці доплат лікарям

Президент Володимир Зеленський вимагає знайти і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

Про це він заявив на щоденній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський порушив питання обіцяних доплат медикам, які не були перераховані в областях.

У цьому контексті міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що всі гроші були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат у 300%, і що він уже провів селекторну нараду для з’ясування причин невиплат.

За його словами, здебільшого місцева влада рахувала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанову Кабінету міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, які працюють з хворими на COVID-19.

«Це тягнеться надто довго. Якщо місцева влада не може впоратися з нарахуванням обіцяних і справедливих доплат, треба шукати, хто нестиме відповідальність», – сказав Зеленський.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що вже до п’ятниці виплати мають бути здійснені, а міністерство має отримати звіт щодо кожного лікаря.

Очільник МОЗ також наголосив, що вже другий день поспіль одужує понад 200 інфікованих коронавірусом. Водночас хворих за минулу добу зафіксовано більше, ніж за попередню, і ситуацію необхідно контролювати, зазначив він.

Раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що всім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300 відсотків за березень, кошти будуть виплачені найближчим часом.