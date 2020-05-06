НАБУ оголосило про відкритий конкурс до Ради громадського контролю

Розпочато конкурс з обрання нового складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«6 травня 2020 року розпочався прийом документів учасників відкритого конкурсу з обрання нового складу Ради громадського контролю при НАБУ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подавати своїх кандидатів можуть громадські об'єднання, статутна діяльність яких пов'язана із запобіганням та протидією корупції.

Документи для участі у конкурсі приймаються в електронному вигляді до 23:59 15 травня 2020 року включно на адресу rada@nabu.gov.ua.

У НАБУ уточнили, що 15 представників РГК обиратимуть за підсумками відкритого інтернет-голосування 29 травня.

Результати голосування та склад новообраної Ради громадського контролю при НАБУ будуть опубліковані 5 червня.

Відповідно до Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», Рада громадського контролю забезпечує прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ. Її склад оновлюється щороку.