Кабмін сьогодні розгляне перелік ліків, які закупає держава

Уряд на засіданні 6 травня розгляне проєкт постанови про перелік лікарських засобів, які закуповуються за державний кошт.

Про це на брифінгу у середу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МОЗ подало всі без винятку документи, необхідні для закупівлі лікарських засобів. Те, що стосується постанови уряду, яка регламентує централізовану закупівлю лікарських засобів за кошти державного бюджету, - було підписано подання ще 7 квітня... Сьогодні на засіданні уряду воно вже винесене на розгляд, впевнений, що буде прийняте. Це те що стосується переліку лікарських засобів”, - сказав Степанов.

За його словами, відповідні бюджетні програми подані та узгоджені, але їх прийняття можливе лише після затвердження постанови, яку сьогодні й розглядатиме уряд.

Міністр додав, що централізована закупівля лікарських засобів за державний кошт у 2020 році буде відбуватися як через міжнародні організації, так і через ДП “Медичні закупівлі”.

Раніше Степанов заявляв, що у Державному бюджеті України передбачено 8,072 млрд на закупівлю лікарських засобів для пацієнтів з тяжкими захворюваннями.

Як повідомлялося, колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголошувала, що закупівлі ліків та медичних виробів за бюджетними програмами опинилися під загрозою.

При цьому МОЗ заявляв про заборгованість міжнародних закупівельних організацій щодо поставок ліків на суму 5,3 млрд грн.