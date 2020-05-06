Демократичний рейтинг України зріс попри коронавірус та інші виклики - Freedom House

У 2020 році у Європі та Євразії помітно послабилися демократичні інститути та скоротилася чисельність демократичних режимів.

Про це йдеться у звіті Freedom House.

«COVID-19 створює переломну точку, яка могла б прискорити тенденції до зниження або посилити демократію. Чисельність демократій перебуває зараз на найнижчому рівні за 25-річну історію звітів (Freedom House – ред.): із 29 оцінених держав 10 були визнані демократичними, 10 – гібридними, а 9 – авторитарними. Протягом останнього десятиліття кількість гібридних режимів зросла більш ніж утричі. Водночас кількість демократичних режимів скоротилася на третину», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в серед лідерів країн Центральної та Східної Європи за останні роки «зменшилася навіть видимість того, що вони грають за демократичними правилами». Зокрема, Угорщина, Сербія та Чорногорія у 2020 році опинились у групі перехідних/гібридних режимів, а не демократичних. Погіршила свій показник демократичності й Польща – тепер вона вважається країною «напівконсолідованої демократії».

Щодо України у звіті зазначається, що вона «має справу зі значними викликами, пов’язаними із структурними реформами та COVID-19». У той же час обрання Володимира Зеленського Президентом та мирний демократичний перехід влади у 2019 році збільшив показник демократії в цій країні.

Автори звіту підкреслили, що виклики, спричинені коронавірусною кризою, можуть суттєво загострити й прискорити наявні тривожні тенденції в сфері демократії в усьому світі.