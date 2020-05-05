Жовква запевнив, що безвіз з ЄС через коронавірус не скасовуватимуть

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква спростував чутки про ймовірність скасування для України безвізового режиму з ЄС через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

"Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими – ми маємо безвізовий режим не лише з Європейським Союзом", – заявив Жовква.

Водночас він підкреслив, що держави лише поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.

Разом з тим він зазначив, що події останніх місяців продемонстрували, як пандемія може змусити весь світ у найкоротший термін закрити кордони, а відкрити їх швидко не вдасться. За його словами, це має спонукати світових гравців запровадити зміни в системі міжнародних відносин, щоб унеможливити закриття кордонів, якщо станеться наступна пандемія.

Жовква переконаний, що вже зараз необхідно виробити новий алгоритм співпраці Євросоюзу з державами Східного партнерства для подолання подібних викликів.

"Ми, до речі, запропонували ініціативу про те, щоб оперативно в умовах пандемії заснувати союз країн-сусідів у подоланні коронавірусу. Ми про це говорили з президентами наших країн-сусідів. Тобто потрібно щось робити. Інакше кожного разу ми будемо заручниками таких пандемій", – розповів заступник керівника ОП.

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Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.

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