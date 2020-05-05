Глава УГКЦ Святослав святкує 50-річний ювілей
Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.
"Сьогодні, 5 травня 2020 року, глава та отець УГКЦ Блаженніший Святослав святкує 50-річний ювілей. Привітати Предстоятеля можна, позначивши власний допис в соцмережах хештегом #МоємуПатріарху50. Усі привітання з цим хештегом зберемо разом і передамо главі УГКЦ", - йдеться у повідомленні.
Главу УГКЦ привітав із 50-річчям міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Привітального листа оприлюднено на сторінці Управління закордонного українства МЗС у Facebook.
«Бути з людьми у їхньому повсякденному житті з його турботами і труднощами, допомагати в усьому, виховувати, надихати – це Ваше покликання, яке Ви реалізуєте щодня і щохвилини, духовно супроводжуючи громаду», - наголосив Кулеба.
Святослав Шевчук народився 5 травня 1970 року в м. Стрий Львівської області. Главою УГКЦ Святослав Шевчук став у березні 2011 року.
Інтронізація нового глави УГКЦ відбулася 27 березня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.