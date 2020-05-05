Активних хворих в Італії поменшало на 100 тисяч осіб

В Італії кількість активних хворих на коронавірусну хворобу вперше за декілька тижнів знизилася до менше ніж 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Кількість хворих на коронавірусну хворобу в Італії опустилася нижче 100 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 4 травня, в Італії кількість активних хворих на коронавірусну хворобу – тобто, пацієнтів, які ще лікуються від недуги, становить 99 980. Вперше за декілька тижнів цей показник менший за 100 тисяч.

82 879 людей одужали від коронавірусної хвороби в Італії. Число жертв пандемії коронавірусу в Італії зросло до 29 079, збільшившись на 195 упродовж останньої доби.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Італії наразі становить 210 717, повідомляє Worldometer.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 609 958, з них 250 097 летальних, одужало 1 170 397 людей.