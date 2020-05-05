Порошенко схвалює пом'якшення карантину і вимагає компенсацій малому бізнесу

Пом’якшення карантину є обґрунтованим економічним рішенням, а уряд має компенсувати втрати малому і середньому бізнесу.

Таку думку висловив п’ятий президент України Петро Порошенко у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

"На сьогодні є шкода від абсолютно безглуздих обмежень. Чому треба було обмежувати відвідування парків, роботу закладів громадського харчування, куди можна було прийти й отримати замовлення… перукарень, автосервісів, маленьких крамниць не з продажу харчових продуктів. Тому що для уряду це обходилося дуже дешево", - зазначив Порошенко.

Він вважає, що уряд має компенсувати "економічні впливи таких своїх рішень".

"Уряд має компенсувати малому та середньому бізнесу, якщо його закрили — орендну плату, яку він сплачує, податок на землю, відсоток банківських платежів по кредитах", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо: наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків COVID-19.