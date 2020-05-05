Бізнес дав спецфонду боротьби з COVID-19 при ОП понад ₴370 мільйонів - Тимошенко

Загальний бюджет спеціального фонду, створеного для боротьби з поширенням з COVID-19 при Офісі Президента склав 374 млн гривень, усі кошти були надані представниками бізнесу.

Про це розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розмір коштів, який був закумульований на фонді — фактично 374 млн гривень", - сказав він і підкреслив, що усе це кошти бізнесу, не бюджетні.

Тимошенко нагадав, що півтора місяця тому Президент провів нараду з великим бізнесом, на якій вирішили, що підприємці допомагатимуть країні проходити закупівлями засобів захисту для лікарів та інших служб — поліції, прикордонників і т.д.

За його словами, кошти з фонду витрачалися як на закупівлі за кордоном, зокрема, у Китаї та Кореї, так і на закупівлі всередині України.

Заступник керівника ОП проінформував, що за вказані кошти фонду були закуплені більше мільйона медичних масок-респіраторів, 173 тисячі одноразових костюмів біологічного захисту, 60 тисяч окулярів, 100 тисяч закуплених у Китаї ПЛР-тестів, 600 тисяч українських ПЛР-тестів тощо.

"Ми зараз закриваємо усі документи у цьому фонді, у кінці місяця ці документи передаються на аудит, близько двох трьох тижнів триватиме аудит — ми хочемо зробити його у великій міжнародній компанії. Цей звіт аудиторський буде наданий кожному бізнесменові, який брав участь у цьому фонді, після цього з ними (бізнесом - ред.) буде зустріч, якщо вони дають добро для того, щоб ми його виклали увесь звіт, ми його викладемо", - додав заступник керівника ОП.

Водночас Тимошенко уточнив, що в ефірі презентував оперативний звіт про використання коштів спецфонду, а детальний звіт буде після проведення аудиту.