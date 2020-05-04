Кулеба пропонує спорудити у Берліні монумент загиблим у Другій світовій українцям

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом запропонував спорудити у Берліні монумент загиблим у Другій світовій війні українцям.

Про це інформує пресслужба відомства.

"У контексті 75-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі, яку невдовзі відзначатиме світ, Дмитро Кулеба порушив питання спорудження у Берліні монументу українцям, загиблим у Другій світовій війні. За його словами, такий монумент був би гідним вшануванням їхньої пам’яті", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час розмови глави МЗС України та ФРН висловили задоволення фактом відновлення консультацій Нормандського формату на рівні міністрів закордонних справ.

Кулеба та Маас обговорили подальші кроки, які необхідно здійснити задля втілення рішень саміту лідерів у Парижі та підготовки до саміту у Берліні.