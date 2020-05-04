Індія дає Україні препарати для вакцинації військових інтернаціоналістів

Збройні сили України отримають від представників уряду Республіки Індія медпрепарати для вакцинації особового складу наших національних контингентів.

Про це повідомляє Міноборони.

«В Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» відбудеться зустріч міністра оборони України Андрія Тарана з представниками уряду Республіки Індія. Під час заходу індійська сторона передасть Збройним силам України у якості гуманітарної допомоги медичні препарати для вакцинації особового складу національних контингентів», - йдеться у повідомленні.

Ці вакцини призначені для захисту від черевного тифу, холери, менінгіту та профілактики малярії, які, як зазначається, сьогодні відсутні на фармацевтичному ринку України.