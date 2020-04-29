В Україні перенесли запуск автофіксації порушень на дорогах
Про це інформує пресслужба відомства.
Зокрема, зазначається, що 12 березня міністерство презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск системи в експлуатацію планувався на 1 травня цього року.
Вже 11 березня уряд запровадив суворі карантинні заходи, аби не допустити поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України.
"Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних в процесі роботи системи автофіксації. Тому в МВС прийнято рішення по відтермінуванню роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину", - пояснюють у відомстві.