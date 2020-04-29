В Україні перенесли запуск автофіксації порушень на дорогах

Міністерство внутрішніх справ України переносить запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантинні обмеження.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зокрема, зазначається, що 12 березня міністерство презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск системи в експлуатацію планувався на 1 травня цього року.

Вже 11 березня уряд запровадив суворі карантинні заходи, аби не допустити поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України.

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"Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних в процесі роботи системи автофіксації. Тому в МВС прийнято рішення по відтермінуванню роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину", - пояснюють у відомстві.