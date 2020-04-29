МОЗ представить своє бачення медреформи найближчими днями

Міністерство охорони здоров’я представить найближчими днями своє бачення реформи медицини.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вже завершуємо цей аудит і запропонуємо найближчими днями реальний механізм, яким чином ми будемо фінансувати всі ці заклади, яким чином ми будемо реформувати нашу медицину. Ми не будемо йти тим шляхом, яким йшли”, - заявив Степанов.

Як приклад він навів реформу фтизіатричної служби. За його словами, зараз лікарні, які лікують хворих на туберкульоз, опинилися в ситуації недофінансування, що загрожує скороченням їх працівників.

Степанов додав, що МОЗ вже розробило необхідні механізми і розпочне втілювати їх вже на наступному тижні.

"Це те завдання, яке в тому числі мені ставив Президент країни, і тому все буде нормально, у нас буде нормальна медицина, якою ми всі будемо пишатися", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.