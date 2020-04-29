В Україні дозволена тільки термінова меддопомога - Степанов

В Україні у зв'язку з карантином дозволена тільки ургентна медична допомога.

Про це на брифінгу нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з обмеженнями, які були введені відповідно до встановлення карантину на території України, у нас на сьогодні надається тільки ургентна медична допомога. Все що стосується планових, в тому числі і планових обстежень в медичних заходах, прийомів в поліклініках зараз неможливі. Але ми розуміємо, що є відповідний запит від громадян України", - сказав він.

Степанов зазначив, що як тільки в Україні епідеміологічна ситуація дозволить відкрити такі поліклініки, то це одразу буде зроблено.

"Ми щодня моніторимо ситуацію, аналізуємо ситуацію, і як тільки це буде дозволено у розрізі пом'якшення карантинних заходів, то ми одразу це зробимо", - додав Степанов.

Як повідомлялося 24 квітня, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Глава уряду також поінформував, що стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання.

З 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня.

Станом на 29 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 866 випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 456 випадків.