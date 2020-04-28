За час карантину

За час карантину "Дарниця" забезпечила аптеки 3,6 мільйонами упаковок парацетамолу

Укрінформ
Задовольняючи потреби українців під час карантину, фармацевтична фірма "Дарниця", зокрема, збільшила виробництво парацетамолу та імустату.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, повідомляє кореспондент агентства.

"Найбільше зріс попит на жарознижуючі та знеболювальні засоби. Це пояснюється тим, що близько 80% інфікованих COVІD-19 переносять хворобу в легкій формі, залишаючись при цьому вдома. Такі пацієнти насамперед лікують основні симптоми COVID-19 – жар та кашель", - зазначив Шимків.

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Він акцентував, що більшість національних протоколів країн-членів ЄС щодо лікування рекомендують для боротьби з лихоманкою та болем застосовувати парацетамол.

"Ми збільшили його виробництво – протягом березня-квітня в аптеки надійшло 3,6 млн упаковок. При потребі ми готові забезпечити ринок цим жарознижуючим", - сказав голова ради директорів.

Шимків також зазначив, що фіксується і високий попит на противірусні засоби.

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"І хоча у світі досі немає єдиного протоколу лікування COVID-19, в багатьох країнах відбуваються випробування проти коронавірусу вже відомих засобів, наприклад, таких як уміфеновір, який ВООЗ відносить до потенційних кандидатів в боротьбі з COVID-19. Він входить до складу нашого противірусного препарату "Імустат". Саме тому він швидко зник з аптечних полиць. У відповідь ми випустили додаткові 100 тис. упаковок препарату і забезпечені необхідною сировиною для подальшого виробництва", - запевнив він.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

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