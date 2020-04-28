За час карантину "Дарниця" забезпечила аптеки 3,6 мільйонами упаковок парацетамолу

Задовольняючи потреби українців під час карантину, фармацевтична фірма "Дарниця", зокрема, збільшила виробництво парацетамолу та імустату.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, повідомляє кореспондент агентства.

"Найбільше зріс попит на жарознижуючі та знеболювальні засоби. Це пояснюється тим, що близько 80% інфікованих COVІD-19 переносять хворобу в легкій формі, залишаючись при цьому вдома. Такі пацієнти насамперед лікують основні симптоми COVID-19 – жар та кашель", - зазначив Шимків.

Він акцентував, що більшість національних протоколів країн-членів ЄС щодо лікування рекомендують для боротьби з лихоманкою та болем застосовувати парацетамол.

"Ми збільшили його виробництво – протягом березня-квітня в аптеки надійшло 3,6 млн упаковок. При потребі ми готові забезпечити ринок цим жарознижуючим", - сказав голова ради директорів.

Шимків також зазначив, що фіксується і високий попит на противірусні засоби.

"І хоча у світі досі немає єдиного протоколу лікування COVID-19, в багатьох країнах відбуваються випробування проти коронавірусу вже відомих засобів, наприклад, таких як уміфеновір, який ВООЗ відносить до потенційних кандидатів в боротьбі з COVID-19. Він входить до складу нашого противірусного препарату "Імустат". Саме тому він швидко зник з аптечних полиць. У відповідь ми випустили додаткові 100 тис. упаковок препарату і забезпечені необхідною сировиною для подальшого виробництва", - запевнив він.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.