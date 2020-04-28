СБУ припинила схему вивезення комлектуючих до російської бронетехніки в Азію

Служба безпеки України викрила та припинила спробу протиправного вивезення комплектуючих до військової бронетехніки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники організували схему поставки військових комплектуючих до озброєння російського виробництва кінцевим споживачам в країни Азії під виглядом цивільних товарів. Переправлення відбувалось без отримання відповідних дозволів та погоджень Державної служби експертного контролю з використанням каналу міжнародних пасажирських авіаперевезень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході проведення спецоперації у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці у багажі особи-нерезидента вилучили різні агрегати до бронетехніки. Зловмисник планував незаконно вивезти їх під виглядом автозапчастин разом із комплектами договірної і технічної документації, що доводять схему протиправної діяльності.

За даним фактом Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Києві та області розпочато кримінальне провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство для встановлення джерел походження військових агрегатів.

Заходи із викриття оборудки здійснювалися співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України спільно зі слідчими та працівниками Київської митниці Держмитслужби під процесуальним керівництвом прокуратури.